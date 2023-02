Diebstähle in Neuss und Grevenbroich Weil Tür nicht richtig abgeschlossen war - Einbrecher kommen durch Eingangstür rein

Einen großen Schaden verursachten Diebe am Dienstag. 21. Februar, in der Zeit von 14.45 bis 21.10 Uhr. Dort versuchten sie in ein Reihenhaus an der Erich-Hoepner-Straße in Neuss einzusteigen - ohne Erfolg. Es gelang ihnen nämlich nicht, die Terrassentür aufzubrechen.