Rheinland Klinikum Neuss : Von Hebammen und einem Austauschprogramm

Rhein-Kreis Der Beruf der Hebamme wird akademisiert. Ein praktischer Teil allerdings bleibt. Und der kann an den Standorten des Rheinland Klinikums absolviert werden. Derweil sind Pflegekräfte aus Rumänien in den Rhein-Kreis gekommen.

Jetzt wird’s akademisch: Vier künftige Hebammen beginnen den praktischen Teil ihres dualen Studiums der „Angewandten Hebammenwissenschaft“ im Rheinland Klinikum. Sie sind die ersten, die der Klinikverbund selbst in seinen Geburtskliniken im Lukaskrankenhaus und im Rheinland Klinikum Dormagen ausbildet. Seit dem vergangenen Jahr müssen Hebammen ein duales Studium absolvieren. Die klassische Ausbildung läuft aus.

„Wir freuen uns, neue Kolleginnen für unsere Kreißsäle auszubilden“, sagt Caroline Brünger, Leitende Hebamme in Neuss, und ihre Kollegin in Dormagen, Kirsten Jannicke, stimmt ihr zu. Als Begrüßungsgeschenk erhielten die Studentinnen ihr erstes praktisches Arbeitsgerät: ein hölzernes Hörrohr. „Es gilt als Symbol der Hebammen. Ganz ohne Technik können damit die Herztöne des Ungeborenen abgehört werden“, sagt Tanja Jaeger-Goetz, Pflegedirektorin in Dormagen und Grevenbroich.