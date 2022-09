Seniorin beklaut : Diebstahl in der Innenstadt

Diebstahl in der Innenstadt

Neuss Mitten am Tag hat ein Unbekannter einer Seniorin in Neuss die Brieftasche aus der Hand gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

(NGZ) Eine Seniorin ist am Freitag, 23. September, in einem Geschäft an der Niederwallstraße Opfer eines Diebstahls geworden. Laut Polizei stahl ein Unbekannter ihre Geldbörse aus der Hand.