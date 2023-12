Vorfall in Neuss Unbekannter setzt Abfallbehälter in Brand

Wegen eines brennenden Abfallbehälters wurden Polizeibeamte am Donnerstag, 28. Dezember, gegen kurz nach 15 Uhr, zur Haltestelle „Am Landsknecht“ gerufen. Auf dem Bahnsteig in Fahrtrichtung Düsseldorf hatte ein Unbekannter den Inhalt eines Mülleimers fahrlässig oder vorsätzlich in Brand gesetzt. Das teilt die Polizei mit. Da durch die Hitze der Flammen Teile des Kunststoffbehälters geschmolzen sind, muss der Mülleimer ersetzt werden.