Streit in Neuss eskaliert Unbekannter schlägt auf 39-Jährigen ein und flüchtet

In Höhe eines Warengeschäfts auf der Krefelder Straße geriet ein 39-jähriger Neusser am Donnerstag gegen 22.40 Uhr mit einem anderen Mann in einen Streit, der eskalierte. Der Unbekannte schlug dann nach ersten Erkenntnissen zunächst mehrfach auf den 39-Jährigen ein. Als dieser zu Boden ging, soll er mit einigen Tritten nachgesetzt haben. Der Neusser konnte in einen an der Haltestelle „Schwannstraße“ haltenden Bus flüchten.