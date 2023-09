Verbrechen in Neuss Unbekannter reißt Frau Goldkette vom Hals

Eine 62-Jährige ist am Mittwoch um 14.30 Uhr Opfer eines Diebstahls geworden. Das teilt die Polizei mit. Die Neusserin war in einem Restaurant mit ihrem Rollator in Richtung der Toiletten unterwegs, als ihr ein Mann entgegenkam. Unvermittelt riss er ihr den Schmuck vom Hals. Täterbeschreibung: circa 35 bis 40 Jahre alt, dunkles Haar, Schnurrbart, südländisches Erscheinungsbild. Bei seiner Beute handelt es sich um eine Goldkette mit herzförmigem Anhänger. Hinweise an 02131 3000.