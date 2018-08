Neuss: Unbekannter Radfahrer belästigt Joggerin

Polizei sucht Zeugen : Unbekannter Radfahrer belästigt Joggerin

Neuss Ein Radfahrer hat am Samstag um 15.10 Uhr eine Joggerin (25) sexuell belästigt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war die junge Frau auf dem Weg „Am Stadtwald", zwischen einem Kiosk und einer Gaststätte an der Rheydter Straße, unterwegs, als ihr ein Radfahrer entgegenkam.

Nachdem er die Joggerin zunächst passiert hatte, wendete er mit seinem Sportrad, fuhr der Frau hinterher und fasste ihr im Vorbeifahren an das Gesäß. Anschließend verschwand er über die Rheydter Straße in unbekannte Richtung.

Die Beschreibung des Tatverdächtigen lautet: etwa 20 bis 30 Jahre alt, sportliche Figur, dunkle Haare, bekleidet mit einem dunklen Oberteil, einer kurzen Trekkinghose und Sportschuhen, er hatte eine auffällige rote Sonnenbrille aufgesetzt und führte einen grünen Rucksack in Tarnfarben mit.



