Attacke in Neuss : Unbekannter prügelt auf Fahrgast ein

Neuss Die Polizei sucht Zeugen nach einer brutalen Attacke auf einen Fahrgast in Neuss. Was vorgefallen ist und wie der Angreifer ausgesehen hat?

Am vergangenen Samstag soll es im Laufe eines Konflikt beim Ein- beziehungsweise Aussteigen von Fahrgästen der Buslinie 849 zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll ein bislang unbekannter Aggressor um 19.25 Uhr an der Haltestelle Meertal (Berghäuschensweg) einen 33 Jahre alten Neusser sowohl mit Fäusten geschlagen als auch getreten haben als dieser bereits am Boden lag.