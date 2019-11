Am Rewe-Supermarkt : Unbekannte versuchen, Geldautomat in Neuss zu knacken

Neuss In der Nacht zu Samstag haben unbekannte Täter versucht, einen Geldautomaten in Neuss-Allerheiligen zu knacken. Ohne Erfolg. Offenbar wollten die Täter den Automaten aus der Wand reißen.

Um 2.35 Uhr ging laut Polizei Neuss der Alarm los. Unbekannte Täter hatten eine Rigips-Wand neben dem Sparkassen-Automat in der Rewe-Filiale in Neuss-Allerheiligen eingerissen. Sie wollten den Geldautomaten offenbar so aus seiner Verankerung reißen und mitnehmen. Sprengstoff oder Gas wurden laut Polizei nicht an die Vorrichtung angebracht. Die Täter blieben ohne Erfolg und flüchteten unerkannt vom Tatort.