Polizei ermittelt Mehrere Autoscheiben in Neuss eingeschlagen

Autoknacker treiben in Neuss ihr Unwesen. Immer wieder gab es in den vergangenen Monaten Meldungen darüber, dass in der Stadt parkende Autos aufgebrochen und Wertsachen daraus entwendet wurden. Erst am Dienstag berichtete die Polizei von mehreren eingeschlagenen Autoscheiben in der Quirinusstadt, unter anderem in der Breslauer Straße. Dort schlugen Unbekannte an zwei Fahrzeugen die Seitenscheibe ein. Eins der Autos parkte am Fahrbahnrand seit zwei Wochen (Montag, 25. Dezember, 8 Uhr, bis Montag, 8. Januar, 7.10 Uhr). Das zweite Fahrzeug stand seit vergangenem Freitag, 17 Uhr, bis Montag, 17 Uhr, am Fahrbahnrand. Ob etwas entwendet wurde, ist laut Polizei Teil der aktuellen Ermittlungen.