Polizei sucht nach Zeugen Unbekannte brechen in Neusser Wohnungen ein

Auch an der Hoistener Straße in Neuss kam es zwischen Samstag, 12 Uhr, und Dienstag, 18.30 Uhr, zu einem Einbruch in eine Wohnung: Die mutmaßlichen Täter gelangten nach ersten Erkenntnissen der Polizei über ein Fenster in die Wohnung. Die Türen eines Schrankes waren geöffnet und die Unbekannten hatten Gegenstände vor die Eingangstür gestellt, sodass diese nicht geöffnet werden konnte. Auch in diesem Fall sei es Gegenstand der Ermittlungen, ob etwas entwendet wurde.