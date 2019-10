Polizei in Neuss ermittelt : Unbekannte stehlen eine Gelände-Limousine

Foto: dpa/Friso Gentsch Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.

Neuss In Speck hat es in der Nacht auf Montag einen Autodiebstahl gegeben. Das teilte die Polizei mit. Zwischen 1 und 4 Uhr entwendeten unbekannte Täter eine graue Gelände-Limousine vom Schulweg in der Nähe der Bundesstraße.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Bisher wurde das Fahrzeug der Marke BMW mit dem Typen X6 nicht gefunden. Es trägt das Kennzeichen NE-NW313.

Hinweise zur Tat oder zum Aufenthaltsort des Fahrzeugs werden unter der Rufnummer 021313000 entgegengenommen.

(NGZ)