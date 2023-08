Ermittlungen in Neuss Unbekannte schlagen erneut Autoscheiben ein

Eine 50-Jährige parkte am Montag gegen 10 Uhr ihren Pkw an der Straße „Am Rennbahnpark“. Als sie am Dienstag gegen 1.20 Uhr zurückkehrte, bemerkte sie eine eingeschlagene Scheibe an ihrem Fahrzeug. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Brille entwendet. Das teilt die Polizei mit.