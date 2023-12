Ermittlungen in Neuss Unbekannte rauben Geldbörse und Mobiltelefon

Ein 24 Jahre alter Mann aus Kaarst wurde am Samstag um 1.50 Uhr an der Zollstraße in Neuss von vier Männern beraubt. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Das Quartett soll vor der Tat eine Frau verbal belästigt haben. Nachdem der Kaarster der Frau zu Hilfe gekommen war, sollen die Unbekannten von ihr abgelassen haben und auf ihn losgegangen sein. Die Männer schlugen und traten den 24-Jährigen. Nach dem Angriff stellt der Kaarster zudem das Fehlen seines Mobiltelefons und seiner Geldbörse fest. Die Fluchtrichtung der Täter ist unbekannt.