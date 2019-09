An der Matthiasstraße in Neuss : Unbekannte knacken Gelände-Limousine

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Foto: Michael Scholten

Uedesheim In der Zeit zwischen Montag, 21.30 Uhr, und Dienstag, 7.45 Uhr, haben unbekannte Täter in Uedesheim eine weiße BMW-X5-Gelände-Limousine gestohlen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Der Wagen (Erstzulassung 2012) mit den amtlichen Kennzeichen NE-UL2705 war zuvor am Fahrbahnrand der Matthiasstraße geparkt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise zu der Tat oder zum Verbleib des gestohlenen Autos unter der Telefonnummer 021313000.

(NGZ)