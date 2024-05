Einruch in Neuss Unbekannte klauen Handys aus Ladenlokal

Gleich mehrere Streifenwagen sind am Donnerstag gegen kurz nach 3 Uhr zu einem Mobiltelefongeschäft am Büchel in der Neusser Innenstadt ausgerückt. Zwei Maskierte hatten die Verglasung einer Eingangstür eingeschlagen und eine bislang unbekannte Anzahl an Mobiltelefonen aus dem Ladenlokal gestohlen. Nach der Tat flüchteten die Einbrecher in Richtung Krefelder Straße. Die Männer werden als schlank beschrieben und waren nach Angaben von Zeugen dunkel gekleidet. Während der Tat trugen sie zudem Sturmhauben. Möglicherweise hat einer der Männer mit Pfälzer Dialekt gesprochen. Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bislang ergebnislos. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 beim Kriminalkommissariat 22 zu melden.