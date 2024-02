Ermittlungen in Neuss Unbekannte schlagen Auto-Scheiben ein

Mehrere Autos sind am Mittwoch in Neuss beschädigt worden. An der Straße „Am Rennbahnpark“ schlugen Unbekannte zwischen 8.45 Uhr und 14.20 Uhr eine Scheibe eines geparkten Fahrzeuges ein. Nach ersten Ermittlungen wurde nichts entwendet. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.