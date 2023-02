Vandalismus in Neuss Unbekannte besprühen drei Fahrzeuge

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag an der Schillerstraße drei Fahrzeuge mit schwarzer und silberner Farbe besprüht. Wie die Polizei mitteilte, brachten die Täter die Graffitis auf einem weißen VW Golf GTI, einem blauen VW Golf Cabriolet und einem Renault Master Fahrzeugtransporter an.