Täter trug dunkle Wellenstein-Jacke Unbekannte bedrohen 18-Jährigen in Neuss mit Schusswaffe und rauben ihn aus

Neuss · Mehrere Streifenwagen rückten am Mittwochabend zu einer Grünanlage an der Will-Hall-Straße in Neuss aus. Ein 18-Jährige wurde offenbar mit einer Schusswaffe bedroht und ausgeraubt. Die Einzelheiten im Detail.

23.02.2023, 11:55 Uhr

Bisher konnte die Polizei die beiden Männer nicht finden. (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Der 18-Jährige hatte am Mittwoch, 22. Februar, gegen 21 Uhr die Polizei angerufen. Er erzählte den Beamten, dass er von zwei Unbekannten mit einer Schusswaffe bedroht und beraubt worden sei. Der Neusser will auf einer Parkbank gesessen haben und von hinten niedergeschlagen worden sein. Die Unbekannten sollen anschließend eine Schusswaffe durchgeladen und ihn zu Boden gedrückt haben. Das Opfer behauptet, die Täter hätten ihm das Handy und Bargeld gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, wies der 18-Jährige tatsächlich eine Kopfplatzwunde auf. Der Rettungsdienst kümmerte sich um seine Wunde - er musste aber nicht weiter im Krankenhaus behandelt werden. Der junge Mann beschreibt die Täter wiefolgt: Sie sollen ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben. Zudem trug einer der Täter eine dunkle Jacke der Marke Wellenstein. Die Polizei fahndete bereits nach den beiden Männern, bisher ohne Erfolg. Aber zum Zeitpunkt des Verbrechens sollen mehrere Spaziergänger in der Nähe gewesen sein, von denen sich die Polizei nun Hinweise erhofft. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 22 zu melden.

(NGZ)