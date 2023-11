Vierstellige Summe gestohlen Unbekannte überfallen Supermarkt in Neuss

Zwei Unbekannte erbeuteten am Donnerstag eine vierstellige Summe Bargeld aus einem Supermarkt. Die Männer betraten gegen 6 Uhr durch eine Seitentür einen Supermarkt an der Rheinfährstraße. Im Inneren hielten sie einem der Mitarbeiter nach Polizeiangaben ein Messer an den Körper und forderten diesen zur Herausgabe von Bargeld auf. Anschließend gingen die Täter direkt in ein Büro und hielten einer weiteren Mitarbeiterin eine Brechstange an den Hals. Nachdem sie das dortige Bargeld eingesammelt hatten, entfernten sich die Männer in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung brachte keinen Erfolg.