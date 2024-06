Raus aus dem zweiten OG Wann Aldi und Saturn im Neusser Rheinpark-Center umziehen

Es waren Worte, die zumindest keine Begeisterungsstürme an der Breslauer Straße ausgelöst haben dürften. Kostenpflichtiger Inhalt „Ich war nie ein großer Fan des Rheinpark-Centers“, machte Bürgermeister Reiner Breuer zuletzt bei einer Diskussionsrunde in der Bürgergesellschaft deutlich. Die Leerstandsquote liege dort schätzungsweise bei 40 Prozent und nun hätten die Verantwortlichen die „vage Hoffnung“, dort einKostenpflichtiger Inhalt Gesundheitszentrum aufgebaut zu bekommen. Er habe das Rheinpark-Center zwar noch nicht abgeschrieben, sage ihm allerdings „keine lange Zukunft“ voraus, so Breuer.