Podiumsdiskussion in Neuss So will Umweltminister Krischer die Verkehrswende gestalten

Aus dem Publikum wurden viele Fragen an den Minister für Umwelt und Verkehr gerichtet. Auf die Frage, wie der ÖPNV in NRW gestärkt werden könne, antwortete dieser: „Wir bilden als Land nun selbst Lokführerinnen und Lokführer aus. Damit gehen wir die Personalengpässe konkret an.“ Das gehe nicht von heute auf morgen, werde das Angebot aber in Zukunft nachhaltig besser machen. „Noch nie haben so viele Menschen den ÖPNV genutzt. Das ein großer Antrieb für mich.“ Im Hinblick auf den ländlichen Raum ergänzte er, dass „gerade im ländlichen Raum viele Menschen nicht an das Schienennetz angeschlossen sind. Wir stellen als Land 100 Millionen Euro für den Ausbau eines Schnellbussystems bereit, um hier Anbindungen zu schaffen.“