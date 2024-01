Krefelder Straße in Neuss Metamorphose des Café Calvis

Nach mehr als 40 Jahren hat im Herbst die Europa-Apotheke an der Adolf-Flecken-Straße geschlossen. Danach stürzte eine Welle von Anfragen über Claudia Calvis herein, die aus Sicht der Immobilienbesitzerin durch die Bank nicht akzeptabel waren. Erst durch Netzwerkarbeit fand sie mit der Blumenhändlerin Betül Örgül und dem Elektromeister Mustafa Cingi zwei Vertragspartner – und kann damit nun die Umwandlung des Immobilienkomplexes abschließen, in dem die Familie über Jahrzehnte das Café Calvis betrieb. „Mein Vater wollte nicht“, sagt Claudia Calvis, „dass 100 Jahre Arbeit unserer Familie für die Innenstadt in einer Imbiss-Bude enden.“