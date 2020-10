„Endlosschleife“ in Neuss : Umsetzung der Neuhaus-Skulptur ist abgeschlossen

„Endlosschleife“ in Neuss

Die „Endlosschleife“ von Josef Neuhaus am neuen Standort im Stadtgarten, in der der Nähe des Clemens-Sels-Museums und des „Würfels“. Foto: Helga Bittner

Neuss Ein Film und ein Katalog dokumentieren die Schritte der aufwendigen Versetzung der „Endlosschleife“ von Josef Neuhaus. Die 5,40 Meter hohe Edelstahlskulptur steht nun im Stadtgarten.

2013 war zum ersten Mal die Rede von der Umsetzung der „Endlosschleife“, sieben Jahre später ist es geschafft. Das Kunstwerk von Josef Neuhaus, das seit 1997 am Anfang der Stresemannallee stand und auch „Stadteingangszeichen“ genannt wird, steht nun an seinem neuen Standort: unweit des vom Künstler erschaffenen „Würfels“ in der Nähe des Clemens-Sels-Museum im Stadtgarten. Die Anhöhe hatte schon Neuhaus favorisiert, konnte sich aber beim damaligen Sponsor nicht durchsetzen.