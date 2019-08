Am Nixhütter Weg in Neuss : Umgestürzter Baum befreit Tiere am Kinderbauernhof

Der Kinderbauernhof befindet sich am Nixhütter Weg. Archiv-Foto: woi. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Neuss Die Tiere konnten schnell wieder eingefangen werden.

Ungewohnte Freiheiten hatten jetzt einige Tiere am Kinderbauernhof in Selikum: Weil ein Baum plötzlich auf den neuen Zaun des nahegelegenen Dammwildgeheges fiel, wurde letzterer so stark beschädigt und nach unten gedrückt, dass einige Tiere gleich die Gelegenheit nutzten, um an der Freiheit zu schnuppern.

Der Bereitschaftsdienst des städtischen Grünflächenamtes wurde allerdings so schnell über die Zaun-Beschädigung informiert, dass die Außentore des Kinderbauernhofes rechtzeitig geschlossen werden konnten. Dadurch wurde verhindert, dass die Tiere aus dem Gehege komplett vom Gelände flüchten konnten. Das teilte Tobias Spange vom Presseamt der Stadt auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Der Vorfall ereignete sich bereits am vergangenen Sonntagabend, wurde allerdings jetzt erst vom SPD-Stadtverordneten Dietmar Dahmen öffentlich gemacht. In den sozialen Netzwerken seien Fragen aufgetaucht, warum der Park geschlossen ist. „Es gab nämlich so kurzfristig keine Hinweisschilder mit einer Begründung“, sagt Dahmen.

Einige der Tiere wurden noch am Sonntag zurück in ihr Gehege gebracht. Wegen der einbrechenden Dunkelheit wurde der Rest erst am Montag eingefangen. Wenig später konnten die Tore wieder geöffnet und der Park am Nixhütter Weg wieder besucht werden. Alle Tiere sind wohlauf.