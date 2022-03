Am Kinderbauernhof in Neuss : Umgestaltung der Kastanienallee

Am Kinderbauernhof in Neuss

Neuss Gemeinsam mit den Freunden und Förderern des Kinderbauernhofes gab Bürgermeister Reiner Breuer den Startschuss für die Erweiterung der Gerhard-Hoehme-Allee am Kinderbauernhof in Selikum. Damit wird die bisherige Kastanienallee durch weitere Bäume ergänzt.

Da die Rosskastanie jedoch durch den Klimawandel in Mitleidenschaft gezogen wird, soll eine andere Baumart gepflanzt werden. Das teilt die Stadt mit. Gemeinsam mit der Bürgerschaft vor Ort hat sich die Verwaltung daher für Walnussbäume entschieden, die zunächst in einer Baumreihe und schließlich jenseits der Erft in einer Allee gepflanzt werden sollen. Die neuen Bäume wurden dabei in das pädagogische Konzept des Kinderbauernhofs integriert.