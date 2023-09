Kaarster Straße in Neuss Anhänger kippt um – Pflanzenschutzmittel läuft aus

Die Feuerwehr wurde am Montagabend um 19.44 Uhr an die Kaarster Straße gerufen. Der Grund: Ein Anhänger, mit dem Pflanzenschutzmittel gespritzt werden kann, war in einer Kurve umgekippt. Wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte, sicherten die Kräfte die Unfallstelle ab und erkundeten die Lage, um wenig später festzustellen, dass rund 3000 Liter der insgesamt geladenen 3500 Liter Pflanzenschutzmittel (ein Fungizid-Wasser-Gemisch, das in der Landwirtschaft zum Einsatz kommt) ausgelaufen und in die Kanalisation abgelaufen waren. Da noch nicht klar war, ob das Mittel über die Kanalisation abgeleitet werden darf, wurden vorsorglich die umliegenden Gullys verschlossen, um ein weiteres Ablaufen in die Kanalisation zu verhindern.