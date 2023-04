Es gibt Parallelen Umbau des Warenhauses Horten - eine Vorlage für die Galeria in Neuss?

Kostenpflichtiger Inhalt Eine neue Nutzung für ein Kaufhaus zu finden, für das es so keine Verwendung mehr gibt: Vor dieser Aufgabe stand die Stadt vor genau 25 Jahren schon einmal. Damals allerdings mit Ansage – was schon einen fundamentalen Unterschied zur Situation im Jahr 2023 darstellt. Denn wenn – wie angekündigt – am 30. Juni die Galeria Kaufhof schließt, ist völlig ungeklärt, was aus der Immobilie an der Niederstraße wird. „Das wird schwierig“, sagt Klaus Harnischmacher.