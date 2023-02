Gnadentaler Unternehmertisch in Neuss Von „rotzigen“ Ministern und Merkels Bitte um einen PC

Bundesminister waren da, Vorstandsvorsitzende von Großkonzernen und Experten aus Wissenschaft und Forschung – beim Gnadentaler Unternehmertisch (GUT) stellten sich in den vergangenen 20 Jahren mehr als 60 Gäste den Fragen von Moderatoren und Publikum. Fast auf den Tag genau zwei Jahrzehnte nach der Premiere am 17. Februar 2003 wurde am Mittwochabend gefeiert. Unternehmerin Jutta Zülow, Vorstand der Zülow AG und Initiatorin des GUT, hatte mit Sohn David Zülow einmal mehr in den Saal von Gut Gnadental geladen. An Gratulanten fehlte es nicht, mehrfach mussten zusätzliche Stühle herangeschafft werden. Neben dem runden Geburtstag für ein in dieser Art einzigartiges Gesprächsforum in Region galt das Interesse vor allem einem Mann, der an diesem Abend in ungewohnter Rolle im Mittelpunkt stand: Ulrich Deppendorf (73), ehemaliger Leiter des ARD-Hauptstadtstudios, übergab die Moderation des GUT-Talks nach mehr als sechs Jahren an seinen Nachfolger, den Hörfunk-Journalisten Uwe Schulz, wie Deppendorf ein „WDR-Mann“. Zu Beginn des GUT hatte bereits der 2018 verstorbene TV-Journalist Bernd Müller aus Neuss moderiert, später auch der damalige Chefredakteur unserer Zeitung, Michael Bröcker.