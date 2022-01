Deutsch-Chinesische Gesellschaft Neuss : Ulla Lytton ist nun Ehrenmitglied

Neuss Als der damalige Neusser Bürgermeister Herbert Napp am 1. März 2004 in der Alten Schmiede die Gründung der Deutsch-Chinesischen Gesellschaft Neuss (DCGN) leitete, saß sie in der Runde: Ursula Lytton. Jetzt ist sie Ehrenmitglied.

Die Kunst- und Bauhistorikerin mit Schwerpunkt auf den fernöstlichen Kulturraum war bei der Gründung nicht nur dabei, sondern sie engagierte sich. Sie wurde zur Schriftführerin gewählt und verließ erst jetzt den Vorstand. Zum Abschied gab es nicht nur Dankesworte vom Vorsitzenden Ludger Baten und einen Blumenstrauß von Kreisdirektor Dirk Brügge, sondern die Jahreshauptversammlung würdigte das Wirken der „Düsseldorferin, deren Herz für Neuss“ (Baten) schlägt, mit der Wahl zum Ehrenmitglied.

Mit einem Blumenstrauß gratuliert Kreisdirektor Dirk Brügge der langjährigen DCGN-Schriftführerin Ursula Lytton, die zum Ehrenmitglied ernannt wurde. Foto: Guy Lin, DCGN

Die Zahl der chinesisch-stämmigen Menschen, die in Neuss leben, wächst ebenso wie die Zahl der Unternehmen, die in Rhein-Kreis ihren Sitz haben. Ein Güterzug pendelt wöchentlich zwischen Neuss und der Provinzhauptstadt Hefei im Reich der Mitte. Schon vor zwei Jahrzehnten erkannte Herbert Napp die Bedeutung der internationalen Beziehungen auch für die kommunale Ebene und regte die Gründung eines ehrenamtlich organisierten Vereins an, der die wirtschaftliche und kulturelle Brücke zwischen Deutschen und Chinesen schlägt und dabei die Menschen ins Gespräch bringt: „Wer miteinander- und nicht übereinander spricht, der schafft Vertrauen.“ Ludger Baten: „Das gilt für Deutsche. Das gilt für Chinesen.“

In der DCGN war Ursula Lytton mehr als „nur“ die Schriftführerin. Auf ihre Initiative ging es zurück, wenn die Gesellschaft kulturelle Akzente setzte. Sie leitete zwei Projekte in Kooperation mit dem Rheinischen Landestheater, wo sowohl Professor Xu Zhong Ou (gemeinsam mit Loic Madec und Michael Dickmann) als auch die Künstler Ming-Ming Yin und I-shu Chen performten. Lytton wirkte zudem bei zahlreichen Veranstaltungen in Partnerschaft mit der Volkshochschule Neuss mit und kuratierte 2015 zu zehnjährigen Bestehen der DCGN die Fotoausstellung mit Werken von Eberhard Nowak im Foyer der Sparkasse Neuss. Die jetzt gewonnene Zeit will Ursula Lytton in den Golfsport investieren. Regelmäßig schlägt die inzwischen 72 Jahre alte Initiatorin auf der Anlage Hummelbachaue in Neuss-Norf ab.

Zur Nachfolgerin von Ursula Lytton wählte die Jahreshauptvesammlung Sigrid Thomas als Schriftführerin in den Vorstand. Sie ist der Motor des Schüleraustausches, den das BBZ an der Weingartstraße seit vielen Jahren mit dem AMBF College in Wuxi unterhält.

In ihren Positionen wurden Ludger Baten (Vorsitzender) und Hartmut K. W. Morgenfrüh (Schatzmeister) ebenso bestätigt, wie die anschließend berufenen Beisitzer Dan Zhang, Guoyu Lin und Thomas Hommers.

