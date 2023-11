Hoher Besuch an der Neustraße Ukraine-Botschafter nimmt Kostprobe von Neuss

Es war eine Aussage mit metaphorischem Charakter. „Es geht um die Füllung“, sagte Oleksii Makeiev, kurz nachdem er es sich am liebevoll gedeckten Tisch bequem gemacht hatte. Zwar sprach der Botschafter der Ukraine in Deutschland in jenem Moment über den Inhalt traditionell ukrainischer Teigtaschen, die er sich am Montag in Neuss schmecken ließ, doch frei nach der Devise: „Es geht um die Füllung“ steckte noch viel mehr hinter dem Termin an der Neustraße als blanke Verköstigung. So ging es um Netzwerk-Pflege, Heimatgefühle und Wertschätzung einer gewieften Geschäftsidee.