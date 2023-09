Neuss hilft Initiative erleichtert Ukrainern Einstieg in den Arbeitsmarkt

Neuss · Die Deutsch-Ukrainische Initiative „Learning by Doing“ ermöglicht geflüchteten Menschen einen besseren Zugang in den deutschen Arbeitsmarkt und in die Gesellschaft. In Neuss ist das Modell unter anderem in einer Zahnarztpraxis erfolgreich.

20.09.2023, 04:50 Uhr

Christoph Hassink begrüßte in seiner Zahnarztpraxis Vertreterinnen des Projektes "Learning by Doing" und ukrainische Flüchtlingsfrauen, die sich für eine Ausbildung interessieren. Foto: Neuss hilft

Von Iris Wilcke