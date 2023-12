Geflohene Ukrainerin (17) in Neuss Das zweite Weihnachtsfest fernab der Heimat

Neuss · Wegen des russischen Angriffskrieges musste Diana (17) vor rund anderthalb Jahren die Ukraine verlassen. Nun steht das zweite Weihnachtsfest an, das sie in ihrer neuen Heimat Neuss feiert. Ein Blick in ihre Gefühlswelt.

23.12.2023 , 04:50 Uhr

Diana (17) neben dem festlich geschmückten Weihnachtsbaum. Foto: Georg Salzburg (salz)