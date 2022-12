Ukrainerin (16) bei Familie in Neuss aufgenommen Die erste Weihnacht ohne Mama

Die Wohnung, in der sie einst lebte: zerstört. Die Schule, die sie einst besuchte: zerbombt. Ihre Freunde, die sie früher täglich sah: leben mittlerweile in ganz Europa verteilt. Noch immer leidet die 16-jährige Diana unter Schlafstörungen ob der traumatischen Erlebnisse, die sie in der ersten Jahreshälfte hautnah miterleben musste. Es ist ein extremer Kontrast, den die aufgeweckte Jugendliche in diesen Wochen erlebt. Das Haus an der Neukirchener Straße 60 in Neuss ist festlich geschmückt. Der Geruch der Weihrauch-Duftkerzen steigt in die Nase. Es herrscht Frieden.