Verkehrspolitik in Neuss SPD und Grüne wünschen Exkursion zu Begegnungszonen

Bei einer Umfrage in den Sozialen Medien, die von Mitgliedern des Bezirksausschusses während der Bürgerversammlung durchgeführt wurde, habe sich beispielsweise eine Mehrheit für die mögliche Umgestaltung in eine Shared-Space-Fläche ausgesprochen, so SPD und Grüne: „Unserer Ansicht nach wäre es im nächsten Schritt sinnvoll, sich bereits umgesetzte Shared-Space-Bereiche vor einer finalen Entscheidung über die Art und Weise der Umgestaltung einmal im Rahmen einer Exkursion des Bezirksausschusses vor Ort anzusehen.“ Mitglieder des Planungsausschusses hättenen sich beispielsweise vor einigen Jahren umgesetzte Shared-Space-Bereiche vor Ort in Duisburg angesehen und sich anschließend dafür ausgesprochen, den Übergang vom Neusser Marktplatz zum Wendersplatz in einen solchen Bereich umzuwandeln.