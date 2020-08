Nahverkehr in Neuss : Erste Bürgerinformation für die Messelinie U 81

Mit der Neuordnung des Heuss-Platzes gerät auch die Straßenbahn-Wendeschleife in den Blick. Foto: Natalie Urbig

Neuss Im Entwurf ihres Klimaschutz-Konzeptes formuliert die Verwaltung den Ausbau des Straßenbahnnetzes als wesentliches Ziel. Neben der Verlängerung der Linie 709 in Richtung Hammfeld werden auch Weiterentwicklungen für die Linien U 75 und U 81angeregt.

Die Messelinie U 81, die als ÖPNV-Projekt die Planer beiderseits des Rheins seit Jahren beschäftigt, nähert sich ganz allmählich der Neusser Stadtgrenze. Nachdem auf Düsseldorfer Seite der erste von vier Bauabschnitten – vom Freiligrathplatz bis zum Flughafen – bereits gestartet wurde, geht es jetzt an die bei Lörick geplante Rheinquerung. In einer Bürgerversammlung am Donnerstag, 10. September, im Congress-Center Düsseldorf soll die Trassenführung Thema sein. Beginn ist um 17 Uhr, Anmeldung per Mail an U81@ifok.ok.

Die Bauabschnitte drei und vier sehen einen „Abzweig“ der Linie nach Krefeld und die Verlängerung bis zum Handweiser vor, berichtet Bürgermeister Reiner Breuer, für den die U81 in Neuss noch Zukunftsmusik ist. Er sieht eine Linienführung entlang der Batteriestraße als wünschenswerteste Option – auf dem Notgleis der Hafenbahn. Die sei schon „planfestgestellt“, so Breuer, was ein Genehmigungsverfahren auf einfacher machen wird.

Auf der gleichen Strecke könnte aber auch die U 75 fahren – und möglicherweise viel früher. Derzeit wenden die Wagen dieser Linie in einer Bahnschleife vor dem Möbelhaus Knuffmann. Sie bedient auf Neusser Stadtgebiet damit nur den Abschnitt Barbaraviertel-Hauptbahnhof. Breuer sieht eine Verlagerung der U 75 in Rheintor- und Batteriestraße – was eine Verlängerung bis zur Stadthalle möglich machte – im Zusammenhang mit dem städtebaulichen Sanierungsverfahren rund um den Hauptbahnhof. In diesem Zusammenhang soll auch der Theodor-Heuss-Platz neu aufgeteilt werden. Dazu seien auch Varianten für die Straßenbahnhaltestelle zu entwickeln, sagt Breuer, der die U 75 nicht einfach vor dem Bahnof abbiegen lassen will.

Die U 75 würde in diesem Fall nämlich vom Bahnhof getrennt. Solche Überlegungen träfen auf den Widerstand der Grünen, die eine entsprechende Äußerung des Bürgermeisters als „Schwächung der Straßenbahnverbindungen“ kritisieren. Breuer sieht sich missverstanden und stellt klar: Im Klimaschutzkonzept stehe als Ziel der Ausbau des Straßenbahnnetzes.

