Überlebende berichten in Neuss vom Hamas-Angriff „Die Welt muss erfahren, was an dem Tag wirklich geschah“

Was dann in der Nacht zum 7. Oktober geschah, ist für beide bis heute unbegreiflich. Nadav Tzabari war zu diesem Zeitpunkt der Chef des Emergency Teams im Kibbuz Nahal Oz und wurde als einer der ersten morgens um sechs Uhr per Funk benachrichtigt. ,,Man hörte bereits Sirenen und Bomben. An die Sirenen waren wir gewöhnt, das war nichts Neues für uns, aber an diesem Morgen war etwas anders. Der Lärm von draußen war ohrenbetäubend“, erzählt er. „Dann bekam ich eine Nachricht auf mein Funkgerät von einem Freund, der schrieb: Nadav hier sind Hunderte von Terroristen. Überall fliegen Raketen. Bitte informiere die Gemeinde. Ich stehe an erster Front und kämpfe. Ich werde es nicht schaffen. Bitte rette die Gemeinde. In Liebe Elan." Das war die letzte Nachricht die Nadav von seinem Freund bekam, bevor dieser im Kampf gegen die Hamas starb. ,,Wir haben uns zu dem Zeitpunkt nicht ausmalen können, was da draußen um uns herum passierte. Über einen Notruf informierten wir die Gemeinde und versuchten, das Militär zu erreichen, doch niemand von der Armee antwortete. Die Leitungen waren komplett überlastet", erinnert sich Nadav.