Fall aus Neuss in der 600. Folge Sparkassen-Überfall bei „Aktenzeichen XY“

Es ist ein ganz normaler Morgen in der Sparkassen-Filiale in Norf. Plötzlich, von einem Moment auf den anderen, wird er für die Mitarbeiter und Kunden zum Albtraum. Am 9. November 2022, kurz nach der Öffnung der Filiale, stürmen zwei mit Pistolen bewaffnete Männer um 8.50 Uhr den Kassenschalterraum und fordern die Herausgabe der Tresorraumschlüssel. Einer der beiden kann sofort die speziellen Schlüssel identifizieren und gelangt damit in den gesicherten Bargeldraum.