Polizei-Einsatz in Neuss Imbiss-Betreiber bei Überfall verletzt

Gleich mehrere Streifenwagen rückten am Mittwoch, um kurz nach 18 Uhr, zum Artur-Platz-Weg aus. Drei Unbekannte – so teilte die Polizei am Donnerstag mit – hatten den Betreiber eines Imbisswagens überfallen und leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Täter ohne Beute.