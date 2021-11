Engagement in Neuss : Über 40 Neusser reinigen die Stolpersteine

Neuss Nun glänzen sie wieder: Die über 90 Stolpersteine, die an das Schicksal von entrechteten, deportierten und ermordeten Neussern jüdischen Glaubens erinnern.

Rechtzeitig zum Jahrestag der Pogromnacht am 9. November reinigten und polierten auf Initiative der SPD Neuss-Stadtmitte über 40 Bürger am Wochenende vor allem in der Innenstadt, aber auch auf der Furth und in Grimlinghausen alle kleinen quadratischen Erinnerungssteine aus Messing, die bisher vom Kölner Künstler Gunter Demnig unter der Regie des Stadtarchivs verlegt wurden. Tatsächlich hatten sich so viele Freiwillige gemeldet wie noch nie, was die Initiatoren der Aktion überraschte und natürlich glücklich machte.