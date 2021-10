Singer-Songwriter aus Neuss : Udo Klopke veröffentlicht Album über Zeitenwende

Neuss Der Neusser Musiker Udo Klopke hat ein neues Album veröffentlicht. Neun Songs sind darauf zu hören, eine Single wurde bereits bei einem Musikwettbewerb ausgezeichnet.

All das sei in die Texte seines dritten Albums eingeflossen. Neun Titel wurden dafür in drei verschiedenen Studios eingespielt. Während „The king is dead“ von der letzten Schlacht eines scheidenden Königs handelt, geht es in „These words“ um Worte, die nicht mehr zurückgenommen werden können. Entstanden ist das Album im Frühjahr 2020, in einer Zeit, „in der alles weggebrochen ist und keine Konzerte stattfinden konnten.“ Damals hat Klopke den Song „Es wird weitergehen“ verfasst – sein erster deutschsprachiger Text überhaupt. Und auch ansonsten wartet das neue Album mit einigen Premieren auf: Zum ersten Mal gibt es Songs, in denen auch ein Streichquartett zum Einsatz kommt: Arrangiert hat es der Keyboarder Willem Beuss. Er verstärkt beim neuen Album die Stammbesetzung um Markus Bender (Bass) aus Erftstadt und Jan Wienstroer (Drums) aus Neuss. In dem Titel „Too smart for me“ sind – auch das ist neu – Bläser zu hören.