Songrelease am Montag Udo Klopke veröffentlicht Hymne auf Live-Kultur

In diesem Jahr macht sich der Neusser Singer-Songwriter Udo Klopke selbst ein Geschenk zum Geburtstag: Am 17. April veröffentlicht er nämlich einen neuen Song, an dem er in der vergangenen Zeit mit seiner Band gearbeitet hat: „Soulfire“, so der Titel des Rock-Songs, ist in der Pandemie entstanden. Es waren jene Zeiten, in denen die Veranstaltungen unter Einschränkungen langsam wieder anlaufen konnten. Zwar hatte die Branche immer noch mit ausbleibendem Publikum, abgesagten Veranstaltungen und mangelnder Planbarkeit zu kämpfen, doch war da andererseits auch die Freude, nach all den Online-Angeboten auch wieder live und vor Ort Kultur erleben zu können. Somit sei sein Lied eine Hymne auf die Livemusik-Kultur geworden, erklärt der Musiker. Das besungene „Soulfire“ meint eben jenes Gefühl, das einen bei einem Live-Konzert ergreift.