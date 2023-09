Tatorte lagen in der Innenstadt von Neuss Wiederholungstäter nach Diebstählen und Gewalt in U-Haft

So hatte er am 19. August an der Augustinusstraße das Handy eines Mannes „geliehen“ und dann nicht zurückgegeben. Später entdeckten Polizisten das Telefon und Drogen in einer Umhängetasche des 18-Jährigen. Am 3. September gegen 8 Uhr schlug er mit der Faust mehrfach auf einen 65-jährigen Neusser in der Innenstadt ein, um dessen Mobiltelefon zu entwenden.