TV-Sender dreht in Neuss : KiKa dreht in der Digitalwerkstatt

Neuss Ein Fernsehteam des Senders KiKa hat in Neuss für das Format „Team Timster“ einen Beitrag gedreht. Dafür wurde ein Animationsfilm erstellt. Zu sehen ist der Beitrag noch vor Weihnachten.

„Licht, Kamera, Action!“ hieß es jetzt in der Haba-Digitalwerkstatt in Neuss . „Wir drehen einen Stop-Motion-Winterfilm“ lautete das Motto. Zwölf Kinder aus dem Rhein-Kreis konnten dabei erste Erfahrungen in der Erstellung von Animationsfilmen sammeln. Spielerisch wurden die analoge und digitale Welt miteinander kombiniert.

Auch Kreisdirektor Dirk Brügge stattete dem Workshop in der von Julia Strzelczyk geleiteten Haba-Digitalwerkstatt einen Besuch ab. Dort werden junge Menschen in den MINT-Bereichen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) gefördert. In Zweier-Teams dachten sich die Jungen und Mädchen zwischen sechs und zwölf Jahren für den TV-Dreh in einem Workshop eine kurze Geschichte aus. Die Charaktere und Hintergründe wurden später mit einer kinderfreundlichen App zum Leben erweckt.