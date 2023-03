Flüchtlingsbetreuung in Neuss Fristverlängerung für Notunterkunft in Turnhalle

Die Prognose der Stadt macht sich an zwei Punkten fest. So steigt einerseits die Zahl der Asylbewerber in Nordrhein-Westfalen wieder, während andererseits die städtische Aufnahmequote zuletzt gesunken ist. Bundesweit gehe man derzeit davon aus, erklärt Stadtsprecher Marc Bohn, „dass durch das Erdbeben vermehrt Geflüchtete aus der Türkei und Syrien nach Deutschland kommen werden.“ Einfluss auf die Zuweisungen habe die Stadt nicht, auch erhalte sie vom Land keinerlei Lageeinschätzung, um darauf eine Planung abstellen zu können.