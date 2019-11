Gemeinnützige Werkstätten Neuss : GWN eröffnen neue Turn- und Lagerhalle

Neuss Die neuen Räumlichkeiten der Werkstätten sind nach verzögertem Bau eröffnet. Die integrierte Sporthalle soll auch Neusser Vereine entlasten.

Acht Jahre ist es her, dass der Lagerbedarf der Gemeinnützigen Werkstätten Neuss GmbH (GWN) die Kapazitäten sprengte. 2015 ist die Idee einer neuen Lagerhalle mit integrierter Sporthalle entstanden. Nach Bauverzögerungen im vergangenen Jahr wurde die Mehrzweckhalle der GWN An der Hammer Brücke in Neuss nun endlich eröffnet.

„Die größte Herausforderung war es, die Stockwerke zu überwinden“, sagt Christoph Schnitzler, Geschäftsführer der GWN. So befindet sich die 1480 Quadratmeter große neue Lagerhalle auf nur einer Ebene im Erdgeschoss. Logistisch erleichterte das die Arbeit immens, denn früher musste die Ware erst in den Keller transportiert werden. „Wir haben nun ein modernes Angebot für den Logistikstandort Neuss geschaffen“, sagt Schnitzler.

Markus Schmale, der per Videotelefonat aus Singapur zugeschaltet wurde und ein paar feierliche Worte sagte. „Das Logistikzentrum mit Sporthalle gibt es so in dieser Qualität noch nicht.“ Es sei ein reduziertes, aber sehr gutes Konzept. Bürgermeister Reiner Breuer (SPD) überlieferte Glückwünsche von Rat und Verwaltung. Er sei stolz, Mitgewerkschafter der GWN zu sein. „Die Halle ist ein guter, wichtiger und erfreulicher Schritt, um zwei Dinge zu vereinen: Die Inklusion in der Arbeitswelt und im Sport“, sagt Breuer. Bei einer Besichtigung vor einem Jahr habe er das schon erahnen können. So legte Breuer nach dem offiziellen Teil die Schere aus der Hand und ersetzte sie durch einen Tischtennisschläger. Mit einer kleinen Partie auf dem punktelastischen Turnboden weihte er die Halle auch sportlich ein.