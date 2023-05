Highlight im Jubiläumsjahr TSV Norf baut die „VR Bank-Arena“

An der Eichenallee kann wieder einmal ein erster Spatenstich getan werden. Dazu erwartet der Vereinsvorstand um Hermann-Josef Baaken am Freitag, 9. Juni, zahlreiche Gäste, mit denen der TSV Norf den Baubeginn seiner Freilufthalle feiern will. Sie soll schon im September in Betrieb gehen und ganzjährig Gelegenheit bieten, Sport an der frischen Luft zu treiben – unbeeinflusst von starkem Regen oder großer Hitze.