TSG Quirinus : Neusser Tänzer bei drei Turnieren erfolgreich

Neuss Diesmal hat es die Tänzer der Tanzsportgemeinschaft Quirinus Neuss noch weiter weg verschlagen. In Kiel, Frankfurt am Main und im niederrheinischen Kamp-Lintfort bewiesen sich sowohl die Breitensportler als auch die Leistungstänzer und erkämpften sich vorderste Plätze.

Frank und Hildegard Langer trieb es nach Kiel. Nach einem herzlichen Empfang beim 4. Kiel Pokal gingen zwölf Tanzpaare in der Leistungsklasse C der Altersgruppe der Senioren III an den Start. Am Ende erzielten die beiden mit dem zweiten Platz den Silberrang. Der Teamgeist der TSG ist bereits seit ein paar Monaten geweckt. Am Breitensport-Mannschaftsturnier in Kamp-Lintfort nahmen vier Mannschaften teil, eine davon mit Neusser Beteiligung. Die Neusser konnten den Sieg davontragen, Kathrin Römpke und Alexander Leitsch erzielten sogar die Bestwertung mit 15,5 und 15,0 Punkten. Die sogenannten „Mainhattan Dance Days“ lockten zum siebten Mal Tanzsportler in den Latein- und Standardtänzen in die hessische Großstadt. Patrick Geber und Jessica Zohlen gingen in der Leistungsklasse B der Altersgruppe der Senioren I an den Start. Das Ergebnis: Mit einzelnen Einser-Wertungen erreichten sie den zweiten Platz und somit Silber.