Einzelhandel in Neuss : Der Sturm hielt die Kunden am ersten 2G-freien Wochenende noch zurück

Auch Familie Herta war am Samstag in der Innenstadt unterwegs. Foto: Michaelis, Judith (jumi)/Michaelis Judith (jumi)

Neuss Trotz des Wegfalls von 2G hielt sich die Frequenz in der Innenstadt in Grenzen. Doch die Einzelhändler blicken jetzt optimistisch in die Zukunft.

Erstmal sind sie vorüber, die Zeiten, in denen man in den Geschäften den Impfausweis und den Personalausweis vorzeigen musste. Die ersten Lockerungen greifen. Ob es unter diesen Bedingungen verlockend war, am Samstag in die Innenstadt zum Einkaufen zu kommen? Fest steht: In die City ist ein Stück Zuversicht eingekehrt. Umsatzrekorde wurden nicht aufgestellt, das war nach einem stürmischen Freitagabend nicht zu erwarten, aber eine gewisse Zufriedenheit war schon erkennbar.

Joachim Stieger führt das 1893 eröffnete Schuhhaus Albeck in der vierten Generation. „Wegen des Sturms spürte man den Wegfall der 2G-Regelung nicht so stark“, sagte er. Am Ende sollte der Samstag aber ein erfolgreicher Tag werden. „Wir haben sehr viele ältere Kunden und die haben die Innenstadt gemieden“, so Stieger. Im Onlineshop zu bestellen, sei gerade für die betagteren Kunden eine Hemmschwelle gewesen. Jarah Bommes und Anna Marques hatten als Verkäuferinnen im Schuhhaus Albeck aber keinen Grund, über Langeweile zu klagen: „Es war deutlich mehr zu tun als an den vergangenen Samstagen – wir waren sehr zufrieden“, sagte Jarah Bommes. Die Kundenfrequenz sei größer ausgefallen als erwartet.

Das Modehaus Heinemann ist ebenfalls ein Traditionsgeschäft. Die Pandemie hatte jedoch zu Kurzarbeit geführt. Zeynep Sezgin ist erleichtert, dass die Kunden nicht mehr Impfausweis und Personalausweis vorzeigen müssen. „Ich bin froh, dass der Sturm längst nicht mehr so stark ist wie am Freitag, aber er hat trotzdem viele Kunden davon abgehalten, in die Innenstadt zum Einkaufen zu kommen“, lautet ihre Bilanz.