Geschirr, Puzzles und Platten : Trödel mit buntem Angebot füllt wieder die Innenstadt

Nach zwei Jahren Pandemie ist endlich wieder Trödel in der Innenstadt. Neben Krempel gibt es hier auch Platten vom King – Elvis. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Nach zwei Jahren Pause belebte der City Trödel zum Muttertag wieder die Neusser Innenstadt mit buntem Angebot und einigen Ständen weniger.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ute Böhm

Wenn am Muttertag die Sonne scheint, ist für viele eigentlich klar, wohin der Spaziergang geht: Rein in die Innenstadt, denn dort ist großer Trödel. Zwei Jahre musste das Event pausieren, jetzt ließ es die Pandemie Situation wieder zu und die Neusser ließen sich nicht lang bitten. Schätze und skurriles aus den Kellern und Dachböden wurde zusammengepackt und zum Verkauf angeboten.

Wer den City Trödel aus Vor-Corona-Zeiten kennt, bemerkte zwar, dass es in der Stadt einige Stände weniger gab, so war zum Beispiel der Münsterplatz gänzlich ausgespart und auch zwischen den Ständen gab es immer wieder Lücken. Das Angebot war aber wieder gewohnt vielfältig und bunt. Vom Brautkleid bis zur Lederhose, vom Sonntagsgeschirr bis zum alten Pferdegeschirr gab es einiges zu kaufen, auch wenn man sich an der einen oder anderen Stelle fragen konnte, wer so etwas denn ernsthaft kaufen würde.

Für Valerie Dickel ist der Verkaufsstand in erster Linie ein großer Spaß. Seit zehn Jahren steht sie im Mai und September auf dem Trödel und bietet an, was nicht mehr gebraucht wird. „Man merkt richtig, dass die Menschen wieder raus wollen, ich habe viele getroffen, die ich zwei Jahre nicht mehr gesehen habe“, erklärt sie. Ganz nebenbei wird auch noch das Puzzle für einen Euro an einen kleinen Jungen verkauft. Auch so geht Nachhaltigkeit.

Es sind eher die kleinen Dinge, die auf dem Trödel einen neuen Liebhaber finden. Das macht auch den Charme der Veranstaltung aus, Neusser räumen ihren Keller aus, oder Hobbyhändler gehen ihrer Leidenschaft nach. So auch der Wuppertaler Andre Kreis. Musik auf Vinyl oder CD ist seine Leidenschaft, selbst sammelt er und verkauft aus gut sortierten Kisten. Das Medium ist trotz vieler Streamingdienste nicht tot. „Ich verkaufe wieder vermehrt Vinyl, viele haben die Scheiben wieder für sich entdeckt“, sagt Kreis.